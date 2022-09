Tennis, Camara, Champions e basket

Sinner e Berrettini stendono l'Argentina in Coppa Davis. La Roma ha presentato Camara. Idea finale di Champions in Usa. La Francia è la prima finalista agli Europei di basket

ROMA - Berrettini e Sinner archiviano la pratica Argentina, portando l'Italia sul 2-0 nel girone A di Coppa Davis, in corso di svolgimento sul veloce indoor di Bologna. Il tennista romano ha sconfitto Sebastián Báez in due set con il netto punteggio di 6-2, 6-3 in un'ora e dodici minuti di gioco. "Quello che più mi ha sorpreso è l'ambiente familiare che si respira a Roma": lo ha detto Mady Camara nel giorno della sua presentazione a Trigoria. la finale di Champions League negli Stati Uniti non è più un'utopia. Secondo quanto scrive As le connotazioni economiche sono così vantaggiose che i club e la Uefa vedono favorevolmente questa ipotesi USA. La Francia è la prima finalista degli Europei di basket. In semifinale la squadra transalpina ha dominato contro la Polonia, vincendo con il punteggio di 95-54. Francia trascinata dai 22 punti di Yabusele e dai 10 di Fournier. In finale, i francesi attendono la vincente della seconda semifinale tra i padroni di casa della Germania e la Spagna di Sergio Scariolo.