Lazio, Maradona, Mancini e tennis: le ultimissime

L'ex Signori scuote la Lazio. Matthaus: "Non ho mai voluto vendere la maglia di Maradona". Tre novità di Mancini. Spagna a rischio eliminazione in Coppa Davis

ROMA - “Perde solo chi si arrende”. Giuseppe Signori ha lanciato il suo messaggio sulle frequenze di Lazio Style Radio. Un momento particolare quello che sta attraversando la squadra di Sarri. Il pesante 5-1 rimediato in Europa League contro il Midtjylland ha minato le certezze di un gruppo che ha comunque iniziato bene la sua stagione: “Nella vita c’è sempre la speranza, basta avere pazienza e fare le cose con passione, poi i risultati arriveranno”. “Non ho mai voluto vendere quella storica maglia”. A parlare in esclusiva al Daily Mail è Lothar Matthaus, ex calciatore dell'Inter e della Germania, ora ambasciatore per i Mondiali in Qatar. La maglia in questione è quella di Diego Maradona, che i due si scambiarono nella finale del Campionato del mondo del 1986 allo stadio Atzeca di Città del Messico. Riparte la corsa in Nations League, con l'Italia che insegue il primato del girone che vale l'accesso alla Final Four. Per le partite del 23 settembre a Milano con l'Inghilterra e del 26 in casa dell'Ungheria, il ct, Roberto Mancini, ha convocato 29 calciatori. Prima chiamata in Nazionale per i portieri di Lazio ed Empoli Ivan Provedel e Guglielmo Vicario, quest'ultimo già convocato a maggio in occasione dello stage riservato ai calciatori di interesse nazionale, e per il difensore della Salernitana Pasquale Mazzocchi. Torna a vestire la maglia azzurra anche Vincenzo Grifo, convocato per l'ultima volta per l'amichevole con San Marino del maggio 2021. La sorprendente vittoria del Canada contro la Spagna nella seconda giornata del gruppo B di Coppa Davis mette a rischio la qualificazione degli iberici. Ascolta le news della mattina