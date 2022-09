Roma, Milan, Napoli e Lazio: le ultimissime

Ascolta le neews del momento in meno di due minuti

Due big match Roma-Atalanta e Milan-Napoli. La Lazio di scena a Cremona, Juve a Monza, l'Inter va a Udine

ROMA – Prosegue la settima giornata del campionato di calcio di Serie A con due big match molto attesi: alle 18 la Roma ospiterà in un Olimpico sold out l'Atalanta di Gasperini, alle 20.45 il match scudetto a San Siro tra Milan e Napoli. Prima alle 15 la Lazio cerca riscatto a Cremona dopo la brutta figura in Europa League mentre la Juve sarà di scena a Monza nell'altro match Fiorentina-Verona. Ad aprire la giornata però sarà l'Inter che alle 12.30 andrà a Udine