Inter, Abraham, Pogba e Tacchinardi: le ultimissime

L'Udinese batte l'Inter 3-1. Torna in carcere il fratello del centrocampista della Juventus. Il lecco ha esonerato l'ex bianconero

ROMA - Quinta vittoria consecutiva dell'Udinese che dopo aver nattuto Roma e Fiorentina ha superato anche l'Inter con un convincnte 3-1 e vola momentaneamnte al comando della classifica. Tammy Abraham si è raccontato al Daily Mail parlando anche di Mourinho: "È uno dei migliori per la gestione dell'uomo. Non mi dice mai quanto sto facendo bene. Vuole che tu faccia sempre meglio, ad esempio prima della semifinale contro il Leicester della scorsa stagione, mi ha trascinato in una stanza e ha detto: "Tam, non penso che tu sia stato abbastanza bravo". Sono rimasto sorpreso, ma lui diceva che non vedeva il Tammy che aveva visto giocare contro la Lazio. È stato motivante e ho finito per segnare la vittoria contro il Leicester". Mathias Pogba è stato incriminato e posto di nuovo in custodia cautelare sabato nell'ambito delle indagini sulla tentata estorsione di cui sarebbe stata vittima suo fratello Paul. La Calcio Lecco 1912 ha comunicato di aver sollevato dall'incarico il tecnico della prima squadra, l'ex giocatore della Juventus Alessio Tacchinardi. Ascolta le news della mattina