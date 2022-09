Milan, Roma, Lazio e Juventus: le ultimissime

Il Napoli supera 2-1 il Milan al Meazza. Roma battuta in casa dall'Atalanta. la Lazio ne fa quattro a Cremona. Il Monza stende la Juventus

ROMA - Il Napoli espugna il Meazza nel posticipo della settima di Serie A e aggancia l'Atalanta in testa alla classifica battendo 2-1 il Milan. Senza Dybala fermato nel riscaldamento da un fastidio al flessore sinistro, i giallorossi cadono 1-0 contro l'Atalanta confermando evidenti problemi in fase di realizzazione (21 tiri contro i 4 bergamaschi il dato finale). Dopo il tracollo europeo contro il Midtjylland, la Lazio riparte nel migliore dei modi in campionato superando senza problemi la Cremonese di Alvini allo Zini con un netto 4-0. Prima sconfitta in campionato dopo le due di Champions, già sette punti di distacco dalla vetta e ottavo posto: la Juventus di Massimiliano Allegri, una squadra in gravissima difficoltà e grandissima confusione, viene tradita anche da Di Maria che con un gesto tanto ingenuo quanto violento si fa espellere nel primo tempo, mettendo le basi per l'impresa del Monza.