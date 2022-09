Provedel, Dybala, Raspadori e Barcellona: le ultimissime

Provedel: "Chiamata inaspettata. Giallo Dybala. Raspadori: “A Napoli ho trovato una famiglia”. Torna in positivo l'utile del Barcellona

ROMA - La chiamata in azzurro è stata inaspettata, mi è stato comunicato e avevamo da poco subito una sconfitta un po' così in Europa League e mi ha aiutato ad assorbire la botta". Lo ha detto il portiere della Lazio Ivan Provedel, nella prima puntata di 'Azzurri Live' direttamente da Coverciano, dove la Nazionale di Mancini sta preparando la doppia sfida di Nations League contro Inghilterra e Ungheria. La Roma monitora la situazione di Paulo Dybala, adesso a Miami con la nazionale argentina: l'attaccante solamente domenica sera aveva dato forfait nel riscaldamento del match contro l'Atalanta per un fastidio al flessore della gamba sinistra, e poco più di ventiquattro ore dopo lo ritrova in palestra nel ritiro della Seleccion. “Venire al Napoli è stato come essere entrato in una famiglia”. Lo ha detto Giacomo Raspadori parlando della sua avventura appena iniziata nel club partenopeo dove è approdato in estate chiudendo l'esperienza nel Sassuolo. Barcellona rialza la testa anche sul fronte del bilancio dopo gli anni bui appena trascorsi. Il cda del club blaugrana ha approvato il bilancio dell'esercizio 2021/22, chiuso con un fatturato di 1,017 miliardi di euro e un utile di quasi cento milioni, ma soprattutto quello di previsione per il 2022/23, che indica un nuovo record per le entrate, a 1,255 miliardi, e un utile di ben 274 milioni. Ascolta le news della mattina