Roma, Serie A, De Ligt ed Euro 2024: le ultimissime

Wijnaldum: "Presto tornerò". Sarri e Mourinho squalificati un turno. de Ligt punge la Juve. La Uefa estromette la Russia da Euro2024

ROMA - Gini Wijnaldum si trova a Rotterdam dalla sua famiglia per smaltire la delusione per l'infortunio alla tibia che lo terrà lontano dal campo fino a gennaio. Il centrocampista non si è operato ma ha scelto la terapia conservativa. Dal giorno dell'infortunio in allenamento non ha pubblicato nessun post sui social: “Sono rimasto in silenzio dopo l’infortunio, semplicemente perchè mi trovavo in uno stato emotivo particolare. Scusatemi per questo. Queste ultime settimane sono state tristi per me. Ma ho imparato ad accettare la situazione così come è, e il mio recupero procede bene. Grazie a tutti per i messaggi di supporto.Spero di vedervi presto. Forza Roma". Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea in merito alle partite dell'ultimo turno disputato nel campionato di Serie A: Mourinho e Sarri sono stati squalificati per una giornata, Di Maria invece salterà due giornate. Il Bayern Monaco non sta vivendo un buon momento in Bundesliga, ma l'olandese De Ligt sembra ancora distratto e voglioso di criticare la sua ex, ossia la Juve. All'olandese Nos, il difensore infatti va giù duro contro i bianconeri: “La Juve è un'ottima squadra, penso solo che il Bayern Monaco abbia tutto in termini di giocatori e di ambizione per vincere la Champions. Ho avuto la sensazione che alla Juve ci fossero un po' meno”. La Russia è stata esclusa dal sorteggio per le qualificazioni di Euro 2024 del prossimo mese a Francoforte, hanno annunciato la Federcalcio Russa e la UEFA. Ascolta le news del pomeriggio