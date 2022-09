Dybala, Lotito, Juventus e Liverani: le ultimissime

Sospiro di sollievo per Dybala. Lotito su Sarri: “Ho scelto un'idea di fare calcio”. Duro comunicato degli ultras della Juve. Tremendo lutto per Liverani

ROMA - Sospiro di sollievo per la Roma che arriva da Miami, dove la nazionale argentina sta preparando le due amichevoli contro Honduras e Giamaica. Paulo Dybala fa parte del gruppo, non ha riportato alcuna lesione muscolare, e sta gestendo con lo staff medico un possibile protocollo di rientro. Salterà probabilmente il primo test, in programma sabato, ma potrebbe dare la sua disponibilità per il successivo, fissato per mercoledì (le due di notte in Italia). "Dopo l’uscita di scena di Simone Inzaghi, per certi versi improvvisa e inattesa, abbiamo scelto un allenatore in linea con le ambizioni di questo club”. Così il presidente della Lazio Claudio Lotito in un intervista esclusiva a Leggo: “Non ho preso un nome: ho scelto un’idea di fare calcio”. Il patron biancoceleste conferma la volontà di uno stadio di Proprietà e promette di portare la lazio ai vertici sia in Italia che in Europa. Lungo comunicato degli ultras della Juventus che dopo la sconfitta contro il Monza, pountanto il dito su dirigenti, società e Bonucci: “Stiamo assistendo a scene che non comprendiamo e fanno sorridere, o meglio scene ridicolle – si legge - ideate da chi si erge a leader ma si comporta da vittima sacrificale. Leonardo Bonucci non è MAI STATO UN LEADER E MAI LO SARÀ: né all'Inter, né al Treviso, né al Pisa, né al Bari, né al Milan, né tanto meno alla Juventus e come lui gli altri che lo assecondano”. Un tremendoi lutto ha colpito Fabio Liverani, attuale tecnico del Cagliari ed ex calciatore - tra le altre - di Lazio, Fiorentina e Palermo e per tre volte nazionale azzurro che ha perso prematuramente la moglie.