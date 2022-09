Immobile, Mourinho, Ronaldo e Federer: le ultimissime

Immobile: "Non siamo da scudetto ma io sogno". Mourinho festeggia 22 anni di carriera. Ronaldo svela il suo futuro. Federe spiega i motivi dell'addio al tennis

ROMA - E' Ciro Immobile il protagonista oggi in Nazionale, l'attaccante della Lazio parla anche dei biancocelesti: "Se siamo da scudetto? Non posso urlarlo nello spogliatoio ma sogno sempre di raggiungere il massimo. Credo che un calciatore o un uomo nella vita deve sempre ambire al massimo. Non urlo che la Lazio vincerà sicuramente lo scudetto, ma posso dire che è in forte crescita. Se poi arriviamo in Champions non è che ci resto male". Il tecnico della Roma José Mourinho festeggia i 22 anni di carriera da allenatore. Lo Special One ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del Golden Quinas Gala : “Sono passati velocemente, ma voglio continuare. Mi sento bene, mi sento forte, motivato, mi piace vincere, odio perdere, non è cambiato nulla. Il colore dei capelli, sì, anche le rughe, ma sono pronto a continuare. Non per altri 22 anni, che non c’è tempo, ma per qualche anno in più”. "Per me è un onore ricevere un premio per essere diventato il miglior marcatore di sempre fra tutte le nazionali. Non avrei mai pensato che un giorno avrei potuto raggiungerlo". Nel corso del Gala Quinas de Ouro 2022, Cristiano Ronaldo, visibilmente emozionato, ha svelato i piani e gli obiettivi futuri, annunciando di non sentirsi affatto vicino al ritiro. "Ho smesso di credere di poter continuare a giocare dopo una serie di infortuni". Eccola qui la ragione principale che ha portato Roger Federer ad annunciare il suo addio al tennis, dopo una carriera irripetibile che lo ha portato per anni nell'Olimpo del tennis. Ascolta le news della mattina