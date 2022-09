Lazzari, Cannavaro, Shevchenko e Lega Pro: le ultimissime

Confermata la lesione muscolare per Lazzari. Cannavaro nuovo tecnico del Benevento. Shevchenko: "Grazie al Milan aiutiamo città ucraina Irpin". Idea gare di giorno per risparmiare corrente in Lega Pro

ROMA - "Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Manuel Lazzari è stato sottoposto in data odierna, presso Paideia International Hospital, ad esami clinici e strumentali che hanno confermato il quadro di lesione di primo grado a carico del bicipite della coscia destra". È quanto fa sapere la Lazio circa l'infortunio subito da Lazzari, finito ko durante Lazio-Verona per un problema muscolare. Adesso è arrivata anche l'ufficialità. Fabio Cannavaro è il nuovo allenatore del Benevento. "Ringrazio Fondazione Milan per il supporto che ha dato in questo tempo di guerra per l'Ucraina e tutti i tifosi del Milan che hanno partecipato alla raccolta di fondi; abbiamo realizzato un bellissimo progetto con il Comune di Milano per aiutare i rifugiati ucraini e sta andando bene. Tutto il mondo dello sport ha risposto bene, non solo con le parole ma anche con i fatti": lo dice Andriy Shevchenko in visita oggi nella sede del club rossonero nell'ambito del progetto "Ac Milan for Peace" e intervistato da Milan TV. Il caro bollette rischia di mettere in difficoltà anche molte società calcistiche. L'ultima idea per limitare il consumo di elettricità è stata lanciata dal presidente della Lega Pro e vicepresidente FIGC, Francesco Ghirelli, ospite allo stadio Viviani per assistere a Potenza-Foggia": "In pieno inverno le gare in Serie C potrebbero essere anticipate ad orari mattutini".