Mancini, Bonucci, Shevchenko e Politano: le ultimissime

ROMA - "Da qui a dicembre ci sarà da soffrire abbastanza, ma la partita di domani ha comunque qualcosa di importante in palio: contro l'Inghilterra è una gara così bella che ci ricorda qualcosa di emozionante". Cosi Roberto Mancini, ct dell'Italia che non parteciperà al Mondiale, ha inquadrato la sfida di domani in Nations League, a San Siro contro la rivale in finale dell'Europeo vinto nel 2021. "Credo che fischiare un giocatore quando veste la maglia azzurra sia da persone senza cervello". Lo ha detto Leonardo Bonucci parlando dal ritiro di Coverciano. Shevchenko ed il Genoa si sono lasciati in modo definitivo 8 mesi dopo l'esonero sul campo. In casa Napoli è arrivato il responso aggiornato sulle condizioni fisiche di Matteo Politano. Questo il comunicato diramato dal club azzurro: "Politano si è sottoposto oggi ad esami clinici che hanno evidenziato distrazione del legamento peroneo astragalico anteriore destro. L'attaccante azzurro, che aveva lasciato il ritiro della Nazionale, proseguirà la riabilitazione all'SSCN Konami Training Center di Castel Volturno". per lui almeno due settimane di stop poi verrà valutato.