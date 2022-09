Mourinho, Lazio, Cannavaro e Manchester United: le ultimissime

Mourinho: "A Roma mi sento parte di una famiglia". La Lazio supera quota 26.0000 tessere. Il Benevento presenta Cannavaro. Bilancio in rosso per lo United

ROMA - In una lunga intervista ai microfoni di Esquire il tecnico della Roma Mourinho si racconta: "La vittoria in Conference League al primo anno con la Roma è stato veramente indimenticabile - le sue parole . Quando abbiamo vinto la Champions con l’Inter io non sono andato a Milano perché volevo andare al Real Madrid e avevo la sensazione che se fossi tornato non sarei più partito. Questa volta era diverso, volevo rimanere a Roma e continuare con questo club. In momenti come quello capisci che non vinci per te stesso, che non è una gioia personale. La gente è tutto, ti dà la dimensione di quello che hai fatto, e ti senti parte di una famiglia veramente speciale". A meno di 24 ore dalla chiusura della campagna abbonamenti la Lazio ha sfondato il muro delle 26000 tessere. Tutti esauriti i settori Nord e la Tevere parterre c'è ancora tempo fino a domani a mezzogiorno per assicurarsi la tessera che vale per le 15 gare che i biancocelesti giocheranno all all'Olimpico e per la prima di Coppa Italia. "Per me, dopo sette anni in cui ho lavorato fuori, era arrivato il momento di tornare a casa. Appena mi è arrivata la proposta del Benevento non ci ho pensato un attimo e ho subito deciso di accettare". Fabio Cannavaro si presenta come nuovo allenatore del Benevento e torna da protagonista nel calcio italiano dopo una lunga esperienza in Cina. Altro rosso in bilancio per il Manchester United. Il club ha registrato, per la stagione 2021-22, una perdita per 132,2 milioni di euro, 26 milioni in più rispetto all'anno precedente. Ascolta le news del pomeriggio