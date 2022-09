Italia, Immobile, Milan e Federer: le ultimissime

Mancini: "Battuti i più forti". Sarri in ansia per Immobile. Pioli conta gli infortunati. Ultima gara della carriera con sconfitta per Federer

ROMA - L'Italia ha battuto 1-0 l'Inghilterra al Meazza grazie alla rete di Raspadori in una partita di Nations League: “E' una vittoria importantissima – ha detto Mancini - : ci lascia tranquilli per le teste di serie del sorteggio di qualificazione all'Europeo, ci consente di arrivare primi nel girone di Nations League, e ci da' la consapevolezza di aver battuto una delle nazionali più forti al mondo". Nuovi esami di controllo oggi per Ciro Immobiole. Gli azzurri sono tornati a Roma per votare, ci sono un po’ di ore libere prima di partire per l’Ungheria. Il ct deciderà in giornata se portare il bomber o meno. “Sto bene, ho un piccolo edema. Volevo giocare, spero di recuperare per Budapest ma aspettiamo gli esami”. Il tecnico del Milan Stefano Pioli è in ansia per gli infortuni subiti con le rispettive nazionali da Mike Maignan e Simon Kjaer. I rossoneri infatti sono attesi da un vero e proprio tour de force con otto partite di campionato e quattro di Champions League, tutti impegni decisivi in entrambe le competizioni. E' finita con una sconfitta la carriera di Roger Federer, battuto con Rafa Nadal nel doppio a Londra per la Lever Cup dalla coppia statunitense composta da Jack Sock e Frances Tiafoe.