Koulibaly, Nations League, Portogallo e ciclismo: le ultimissime

ROMA - L'ex difensore del Napoli, oggi al Chelsea, Koulibaly torna sull'addio agli azzurri a 'Le Quotidien': “Venire al Chelsea è stata una scelta di vita, devo tutto al Napoli, ma era arrivato il momento di cambiare e di andare alla ricerca di una nuova sfida. Scegliere non è stato difficile, stiamo parlando di uno dei cinque club più forti del mondo e di una squadra abituata a vincere. Poi la mia aspirazione era giocare in Premier League. Avrei potuto tranquillamente stare a Napoli, ma le sfide mi piacciono ed avevo messo nel conto qualche problema iniziale". Nel quinto turno di Nations League il Portogallo prende la vetta del Gruppo 2 in Lega A battendo con un netto 4-0 la Repubblica Ceca e approfittando della sconfitta della Spagna con la Svizzera per 2-1. Nella Lega B netto poker della Serbia di Milinkovic-Savic e Vlahovic che aggancia la Norvegia in testa al gruppo 3 grazie al 4-1 sulla Svezia e al ko di Haaland e compagni contro la Slovenia (2-1). Manita dell'Ucraina all'Armenia nel Gruppo 1 che resta dietro alla Scozia che batte per 2-1 l'Irlanda, mentre nel Gruppo 2 Israele supera di misura l'Albania (2-1). In Lega C l'Irlanda del Nord stende il Kosovo per 2-1, Cipro batte la Grecia 1-0. Un duro scontro in Repubblica Ceca-Portogallo ha messo ko Cristiano Ronaldo, soccorso dallo staff medico della sua nazionale. CR7 si è scontrato con il portiere avversario, Vaclik, intorno al 15' di gioco nel tentativo di prendere di testa un lungo cross. Il ciclista olandese Mathieu van der Poel è stato arrestato alla vigilia della corsa su strada d'élite ai campionati del mondo in corso in Nuova Zelanda, dopo un alterco notturno con vicini rumorosi.