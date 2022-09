Wijnaludm, Immobile, Sonego e Laver Cup: le ultimissime

Wijnaldum: "C'è ancora tanto da fare". Il comunicato dell'Italia su Immobile. Sonego vince il torneo di Metz. Il team Europa torna sotto al torneo di Londra

ROMA - "C'è ancora tanta strada da fare, serve pazienza e procedere passo dopo passo". Lo ha scritto su Instagram Georginio Wijnaldum che continua ad allenarsi dopo la frattura della tibia destra che lo terrà fuori dalle competizioni ufficiali fino al 2023. Ciro Immobile non partirà con la Nazionale a Budapest per affrontare l'Ungheria nell'ultimo match di Nations League. Gli Azzurri sono appena atterrati a Malpensa da Fiumicino. In una nota lo staff medico dell'Italia precisa che “Immobile ha comunque raggiunto con la squadra l'aeroporto di Malpensa, dove sul volo in arrivo da Roma il gruppo si è riunito al ct, che ieri sera era rientrato nella capitale per poter votare questa mattina. Il ct Mancini, pur apprezzando la disponibilità del calciatore, constatato quanto emerso dagli accertamenti strumentali, ha scelto di lasciar tornare il centravanti azzurro al club di appartenenza, per proseguire le cure del caso”. L'azzurro Lorenzo Sonego ha vinto il torneo Atp 250 di Metz, in Francia, battendo in due set in finale il kazako Alexander Bublik, col punteggio di 7-6, 6-2. Per il torinese si trattava della prima finale del 2022, la quinta in carriera, che gli ha consentito di portare a tre i tornei vinti nel circuito, dopo Antalya 2019 e Cagliari 2021. Il Team Resto del Mondo si porta avanti 10-8 sull'Europa nella Laver Cup di tennis. Felix Auger-Aliassime ha battuto infatti Novak Djokovic in due set con il punteggio di 6-3, 7-6 (3) in un'ora e 35' di gioco ottenendo i tre punti del sorpasso. Alla squadra di John McEnroe mancano adesso solo tre punti per la vittoria finale. Il programma di questa ultima giornata prevede i due singolari Tsitsipas/Tiafoe e Ruud/Fritz. Ascolta le news del pomeriggio