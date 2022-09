Italia, Olanda, Laver Cup e pallavolo: le ultimissime

Questa sera Ungheria-Italia. L'Olanda vuole ospitare le Finals di Nations. Per la prima volta il Resto del mondo vince la Laver Cup. Azzurri Under 20 di volley sul tetto d'Europa

ROMA – Alle 20.45 l'Italia di Mancini si gioca in Ungheria l'accesso alle Final Four della Nations League. Out Immobile, rimasto a Roma per un fastidio muscolare, la probabile formazione. L'Olanda, già qualificata per la Final Four della Nations League insieme con la Croazia, si candida ad ospitare l'evento, previsto nel giugno prossimo. Lo ha annunciato la federcalcio olandese (Knvb), domenica ad Amsterdam, dopo la decisiva vittoria della nazionale sul Belgio. Per la prima volta, il Resto del mondo è riuscito a vincere la Rod Laver Cup, battendo il team Europa a Londra. Decisivo per tale risultato, in un'edizione che resterà però alla storia per essere stata palcoscenico dell'ultima partita di Roger Federer, è stato il successo dello statunitense Frances Tiafoe sul greco Stefanos Tsitsipas, che ha portato il punteggio sul 13-8 per il Resto del Mondo. L'Italia batte la Polonia 3-2 (25-19,25-19, 24-26, 17-25, 15-6), ed è campione d'Europa U20 agli Eurovolley 2022, campionati europei maschili che si sono disputati in Abruzzo: di fronte al pubblico del PalaRoma di Montesilvano (Pescara), gli azzurri hanno bissato il successo ottenuto contro i polacchi nell'ultima gara della fase a gironi nella Pool I.