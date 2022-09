Dybala, Immobile, Spagna e Jacobs: le ultimissime

Dybala mai impiegato con la Nazionale. Immobile ancora in dubbio per lo Spezia. La Spagna alle Final Four di Nations. Jacons si schiera a favore delle donne iraniane

Paulo Dybala torna a Roma senza minuti giocati con l'Argentina. La Joya anche questa notte, nella gara giocata dall'Argentina contro la Giamaica a New York, non ha totalizzato minuti in campo: l'attaccante della Roma è rimasto a guardare dalla tribuna, come fatto nella prima sfida amichevole giocata dalla Seleccion. Adesso Dybala rientrerà nella capitale e lo staff mediCo dovrà valutare le sue condizioni fisiche dopo i fastidi muscolari: domani sarà a Trigoria con la speranza di poter cominciare la preparazione alla sfida di sabato pomeriggio contro l'Inter di Inzaghi. Ciro Immobile resta in dubbio per lo Spezia. L'edema al bicipite femorale della coscia destra non è ancora riassorbito si teme che sotto all'edema ci sia una micro-lesione, fase embrionale di uno stiramento. Nuovo appuntamento domani per la risonanza magnetica della possibile verità. Da Formello è trapelato l'orientamento di Sarri. Ciro Immobile giocherà domenica con lo Spezia soltanto se stesse benissimo. In caso di forfait salgono alle stelle le quotazioni di Cancellieri. E' la Spagna la quarta nazionale che, a giugno dell'anno prossimo in Olanda, parteciperà alla Final Four della Nations League. La nazionale del ct Luis Enrique ha conquistato la qualificazione 'all'ultimo tuffo', ovvero con un gol di Morata al 43' st che le ha permesso di vincere per 1-0 in casa del Portogallo. "Oggi siamo al fianco di tutte le donne e degli uomini che stanno protestando per la loro libertà #I stand withthewomenofiran". Da Bali, dove si trova in viaggio di nozze, Marcell Jacobs prende posizione con questo post su Facebook sulla vicenda di Mahsa Amini, la ragazza 22enne uccisa per aver indossato il velo in modo errato. L'olimpionico di Tokyo solidarizza quindi anche con le manifestazioni di protesta che si stanno svolgendo in Iran.