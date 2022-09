Mancini, Lukaku, infortuni e Mangia: le ultimissime

Mancini: “Obiettivo vincere il Mondiale 2026”. Lukaku verso il forfait contro la Roma. Gli infortuni sono costati ai club 500 milioni di euro. Mangia: "Su di me dette falsità"

ROMA - “Ora dobbiamo aspettare 4 anni, ma vogliamo cercare di andare al mondiale in America e vincerlo. Questo è il nostro obiettivo”. E' la promessa del ct, Roberto Mancini, dal palco del Social Football Summit. La ricetta è puntare ancora sui ragazzi "e dargli più fiducia" aggiunge il ct che sottolinea: “Le porte della nazionale sono aperte a tutti. Nessuna preclusione neanche a chi si è comportato male perché basta saper chiedere scusa ai propri compagni". L'Inter prosegue i suoi allenamenti in vista della grande sfida con la Roma dell'ex Mourinho, in programma sabato a San Siro. Simone Inzaghi sa di non poter contare su Marcelo Brozovic che si è infortunato con la sua nazionale. Diversi i dubbi uno di questi si sta risolvendo, probabilmente in negativo: Romelu Lukaku difficilmente farà parte dei giocatori convocati per sabato. Intanto secondo uno studio del gruppo assicurativo Howden nei cinque maggiori campionati europei, gli infortuni di giocatori sono aumentati del 20% nella stagione 2021/22 e sono costati oltre 500 milioni di euro. "In relazione alle notizie comparse sulla stampa nazionale, è mio dovere precisare di non aver mai tenuto, né ora né in passato, condotte lesive della dignità personale o sessuale di alcuno, men che meno di un giocatore o di un altro membro della Federazione. Si tratta di notizie infondate e false, gravemente lesive della mia dignità personale e della mia reputazione professionale". Così, in un comunicato, il tecnico italiano Devis Mangia, che la Federcalcio maltese (Mfa) ha sollevato dalle funzioni di ct della nazionale a seguito, è stato spiegato, "di una segnalazione ricevuta da un giocatore della squadra nazionale su una presunta violazione delle regole di condotta" smetite dallo stesso Mangia.