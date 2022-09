Meret, Dybala, Immobile e Pogba: le ultimissime

Meret rinnova con il Napoli. Attesa per Dybala. Immobile alla presentazione della 'Partita della Pace'. Pogba: “Non sento i rumors”

ROMA - Alex Meret rinnova con il Napoli. L’accordo è stato definito in un blitz a Castel Volturno dell’agente Federico Pastorello: il portiere, che era in scadenza a giugno, firmerà un nuovo triennale. Cresce l'attesa intorno a Paulo Dybala. Il calciatore è rientrato stanotte dopo l'impegno con l'Argentina (senza mai giocare nelle due amichevoli) e oggi era già a Trigoria per il primo allenamento. Presentata oggi a Roma la 'Partita della Pace' che si giocherà il 14 novembre allo stadio Olimpico. All'evento c'erano l'attaccante e il presidente della Lazio Ciro Immobile e Claudio Lotito e il difensore della Roma Marash Kumbulla. "Avendo cominciato molto giovane a giocare ad alti livelli, sono abituato a gestire le voci, i rumors. Fa parte del gioco: come atleti conviviamo con elogi e critiche, sapendo che dobbiamo mantenere un equilibrio e la concentrazione sul lavoro. Critiche e razzismo però non mi toccano". Lo sottolinea Paul Pogba, che durante il recupero dall'operazione al ginocchio parla di se stesso, del ritorno alla Juve e del pensiero per i Mondiali sul magazine GQ Italia. Ascolta le news della mattina