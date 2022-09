Conte, Immobile, Roma Women e Lukaku: le ultimissime

Conte: "Torno alla Juve? Voci irrispettose". Immobile spegne le polemiche. Storica qualificazione in Champions per la Roma. Lukaku non giocherà contro i giallorossi

ROMA - Antonio Conte non ha affatto gradito le voci del possibile ritorno sulla panchina della Juventus nella prossima stagione e prima scelta dei dirigenti bianconeri in caso di separazione da Max Allegri al termine della stagione appena iniziata: “Penso che certe indiscrezioni siano irrispettose per l'attuale allenatore della Juventus e per me che lavoro per il Tottenham. La stagione è appena iniziata, mi sono già espresso in diverse occasioni su questo argomento. Ci sono dei contratti firmati, non voglio più sentir parlare di questa storia. Ribadisco che qui mi trovo bene, al Tottenham sono felice. Abbiamo tutta la stagione per trovare la soluzione migliore per il club e per me”. Ciro Immobile intercettato nel post conferenza della Partita della Pace. L’attaccante della Lazio ha parlato ai cronisti presenti sulla questione del suo infortunio: “Io sto bene. È un po’ pericoloso, sai i dottori come sono. Situazione al limite, come quando ho lasciato la Nazionale”. Alla sua prima partecipazione nella UEFA Women's Champions League, la Roma supera 4-1 lo Sparta Praga nel match di ritorno dell'ultimo turno preliminare e si qualifica - come aveva fatto ieri sera la Juventus - per la fase a gironi della massima competizione europea. Per la prima volta tra le migliori 16 squadre del continente ci saranno anche due compagini italiane. Niente da fare, Romelu Lukaku non rientrerà nella gara contro la Roma. Il centravanti dell'Inter, fermo da fine agosto per un infortunio muscolare, avrà bisogno di più tempo per tornare a disposizione del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi. Ascolta le news del pomeriggio