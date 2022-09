Ranieri, Dybala, Immobile e Maradona: le ultimissime

Ranieri: "Mou l'ideale per la Roma". Dybala e Immobile prontio a tornare. Presentata la Partita della pace

ROMA - "All’Inter mi rovinò Thiago Motta". Così in un'intervista esclsiva sul Corriere dello Sport oggi in edicola Claudio Ranieri che torna a quando era allenatore dell'Inter ai tempi di Moratti: "Partimmo benissimo, tutto girava a meraviglia. Poi a gennaio il nostro equilibratore volle andare al Psg e il meccanismo s’inceppò ". Così su Moruinho: "José è un galvanizzatore unico, un amico, l’Olimpico lo riempie da solo. La Roma aveva bisogno di Mou e lui aveva bisogno della Roma: è perfettamente aderente al piano dei Friedkin". Paulo Dybala risponde presente. L’argentino è tornato a Roma ieri mattina alle 6.45 con un volo proveniente da New York. Sembrava potesse arrivare prima, con lo stesso charter che ha portato Messi a Parigi, ma il programma di viaggio è cambiato e la Joya ha viaggiato con un volo di linea. Ieri Paulo è stato controllato dai medici, ha svolto un allenamento defatigante e ha avuto un lungo colloquio con Mourinho. Il giocatore ha dato la sua disponibilità all’allenatore per la partita di Milano. L'attaccante della Lazio Ciro Immobile vuole provarci per lo Spezia, già oggi si rovedrà in campo per un leggerissimo allenamento, per un primo provino. Ieri, alle 19, si è sottoposto ad una nuova risonanza magnetica che ha evidenziato dei netti miglioramenti relativamente all’edema al bicipite femorale della coscia destra che l’ha messo ko in Nazionale. l'attaccante oggi farà un privnio ma vuoe lo spezia a tutti i costi. Per la pace e per ricordare Maradona. Il 14 novembre all’Olimpico i campioni di Lazio e Roma, insieme ai grandi giocatori del passato, scenderanno in campo per la Partita della pace, benedetta anche da Papa Francesco. Ieri la presentazione al Vaticano, con Kumbulla, Immobile, Lotito e Ciro Ferrara, ex compagno e amico di Maradona.