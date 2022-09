Premier, Atalanta, Bebe Vio, formula uno: le ultimissime

Sfida tra Haaland e Ronaldo. Percassi: "L'obiettivo è raggiungere i 40 punti". Bebe Vio: "Sono della Roma". Hamilton il più veloce nelle libere a Singapore

ROMA - Sfida tanto affascinante quanto anomala in Premier league. Da una parte l'astro nascente Haaland (14 gol in 10 gare), dall'altra il veterano Ronaldo, immalinconito da un gol in 207', molta panchina e messo in discussione anche in nazionale. Ma il derby di Manchester e' sbilanciato solo in parte. Il City di Guardiola galoppa a ritmo non irresistibile (due pari), l'United di Ten Hag sta carburando (5 vittorie in 6 gare, due di peso con Arsenal e Liverpool) con un assetto piu' equilibrato. "Speriamo di raggiungere il prima possibile i 40 punti, l'obiettivo primario rimane quello". Così il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, a margine della cerimonia della scopertura del busto di Cesare Bortolotti davanti l'Accademia Favini, sede sel settore giovanile. "Roma città difficile? A me piace, sarà che sono romanista da tutta la vita. Trovo bello addirittura stare nel traffico, adoro tutto ciò che sta intorno a Roma". Parola di Bebe Vio, insignita oggi al salone d'onore del Coni del premio Mecenate per lo Sport 2022. La prima sessione delle prove libere del GP Singapore vede al comando, in maniera inaspettata, la Mercedes di Lewis Hamilton. Il campione inglese ottiene il miglior tempo in 1'43"033 precedendo di 84 millesimi la Red Bull di Verstappen che, nel giorno del suo compleanno, è stato a lungo in testa. Il ferrarista Leclerc, fermo ai box nella prima parte delle prove per un problema ai freni, si deve accontentare della terza piazza (+0"402). Ascolta le news della mattina