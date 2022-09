Roma, Inter, Napoli e Lazio: le ultimissime

Dybala convocato per l'Inter. Inzaghi: “Noi allenatori siamo sempre a rischio”. Spalletti teme il Torino. Immobile a disposizione per lo Spezia

ROMA – Il tecnico della Roma Mourinho può tirare un sospiro di sollievo: Paulo Dybala ha superato il provino ed è stato convocato per la sfida contro l'Inter a San Siro. "Noi allenatori siamo sempre a rischio, dobbiamo prendere tante decisioni ma io sono molto molto tranquillo, ho la tranquillità giusta. Ci sono state tante critiche, abbiamo ascoltato quelle costruttive mentre quelle ad arte le lasciamo da parte". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi: "La società è sempre presente e ci supporta in ogni momento. La mia storia parla: dove alleno io aumentano ricavi, dimezzano le perdite e arrivano i trofei. È stato così alla Lazio ed è così anche all'Inter”. "Il Torino è un brutto cliente. Conosciamo il valore della squadra, della società e il modo di lavorare del suo allenatore, un tecnico che porta sempre a a casa qualcosa. Domani dovremo essere più bravi di loro". Così il tecnico delb che alla vigilia del match contro il Torino al Maradina si è presentato in sala stampa con due rose in memoria delle ragazze iraniane uccise. Ciro Immobile in campo. Via libera dei medici dopo gli ultimi esami che hanno evidenziato il riassorbimento dell’edema alla coscia. Il bomber della Lazio ha risposto presente: l'attaccante può tornare contro lo Spezia. Ascolta le news del pomeriggio