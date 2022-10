Milan, Roma, Napoli e formula uno: le ultimissime

Il Milan espugna il Castellani. Mourinho mette nei guai Inzaghi. Il Napoli travolge il Torino. Leclerc in pole a Singapore

ROMA - Una notte da protagonista per Leao ed il Milan espugna il Castellani. A Empoli finisce 3-1 risultato più complicato del previsto e risolto solo nei folli minuti finali dall’eroe più inatteso (Ballo-Touré) e quello più atteso, Leao appunto. Mourinho si gode la prima vittoria a San Siro contro la sua ex Inter dal pullman fuori lo stadio, e mette nei guai Inzaghi. Vittoria convincente del Napoli, che batte per 3-1 il Torino e difende al meglio il primato in classifica, in virtù della sesta vittoria del suo campionato. Charles Leclerc su Ferrari ha conquistato la pole position del Gran Premio di Singapore, 17/a prova del mondiale di Formula 1. Il pilota monegasco, sul circuito cittadino di Marina Bay dall'asfalto umido ha fatto segnare il miglior tempo in 1:49.412. In prima fila partirà al suo fianco la Red Bull di Sergio Perez. In seconda fila. Lewis Hamilton con la Mercedes e la Ferrari di Carlos Sainz. Solo ottavo nei tempi il leader del Mondiale, Max Verstappen, con la Red Bull. Ascolta le news del pomeriggio