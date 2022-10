Udinese, Juventus, Fiorentina e Manchester City: le ultimissime

L'Udinese va a caccia del terzo posto. La Juve esulta dopo il 3-0 al Bologna. Duro sfogo di Joe Barone. Derby senza storia a Manchester

ROMA – Si chiude con il posticipo tra Verona e Udinese l'ottava giornata del campionato di calcio di Serie A con i friulani a caccia di un colpaccio che gli consentirebbe di volare al terzo posto. La Juventus di Max Allegri torna a sorridere in campionato dopo la sosta con un 3-0 inflitto allo Stadium al Bologna. Una bella dose di fiducia in vista della sfida di Champions League di mercoledì sera con il Maccabi, decisiva per i bianconeri, che su Instagram hanno condiviso tutta la loro soddisfazione. "Amo questa sensazione! Tre punti importanti e il mio primo gol con la Juventus: una notte da ricordare!", scrive Filip Kostic. "Tre punti importanti ma con la testa già ai prossimi", sottolinea l'altro serbo Dusan Vlahovic. "Il modo migliore per ripartire dopo la sosta", assicura Matteo De Sciglio, mentre capitan Leonardo Bonucci si affida al classico slogan: "Fino alla fine". “Abbiamo assistito ad un episodio vergognoso da parte di tutta una curva. Devono intervenire la Lega, il Coni e il Governo". Così Joe Barone commentando i cori di discriminazione territoriale lanciati da una parte dei tifosi dell'Atalanta nei confronti del presidente della Fiorentina Rocco Commisso al Gewiss Stadium. Pesante sconfitta per il Manchester United, travolto per 6-3 nel derby contro il City di Guardiola e Haaland, autore di una tripletta così come Foden.