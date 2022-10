Udinese, Spalletti, Conte e Leicester: le ultimissime

L'Udinese porta a sei la striscia di vittorie consecutive in Serie A grazie al 2-1 ottenuto in rimonta al Bentegodi contro il Verona, con la quinta rete stagionale di Beto, subentrato a Success nella ripresa, e la zuccata di Bijol a tempo scaduto: con questi tre punti Sottil scalza Lazio e Milan dal terzo posto della classifica e sale quota 19, a -1 dalla coppia di testa formata da Atalanta e Napoli. Torna domani la Champions League con il Napoli capolista in Serie A protagonista ad Amsterdam contro l’Ajax. Nel pomeriggio di oggi la consueta conferenza stampa di Spalletti. Antonio Conte non ci sta, e replica a chi lo taccia di essere un tecnico difensivista. La sconfitta nel derby di Londra contro l’Arsenal ha lasciato il segno, ma l’allenatore del Tottenham ha risposto alle accuse senza alcuna remora. Nel Monday night di Premier League è arrivata la tanto attesa prima vittoria in stagione per il Leicester. Le Foxes hanno battuto in casa 4-0 il Nottingham Forest. Ascolta le news del pomeriggio