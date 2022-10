Inter, Napoli, Udinese e arbitri: le ultimissime

Inzaghi si gioca tutto in otto giorni. Spalleti ad Amsterdam cerca conferme. Inarrestabile la squadrav di Sottil. Intervista esclusiva alla Ferrieri Caputi

ROMA - Tora la Champions League con la terza giornata dei giorni, primo esame per il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi che in otto mgioorni si gioca la panchina: primo appuntamento questa sera alle 21 a San Siro contro il Barcellona. Alla stessa ora alla Crujiff Arena l'Ajax ospita il Napoli. Intanto nel posticipo dell'ottava giornata di l'Udinese vince in rimonta anche a Verona, ottiene la sesta vittoria consecutiva e confeziona il miglior inizio di campionato nella storia del club. Intervista esclusiva sul 'Corriere dello Sport' oggi in edicola a Maria Sole Ferrieri Caputi che domenica ha esordito in Serie A, un debuto importante che può segnare una svolta nel calcio: "Penso anche alle difficoltà di una maternità - racconta - Un tema aperto". Poi i ricordi: "Vedevo Roberto Baggio giocare e adesso sogno il Mondiale. Il calcio da sempre nella mia vita: per arrivare qui ho fatto tante rinunce. Un rimpianto? L’Erasmus".