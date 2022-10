Juventus, Milan, Sampdoria e Leclerc: le ultimissime

Juve obbligata a vincere. Il Milan a Londra. Oggi l'annuncio di Stankovic alla Samp. Leclerc esclusivo: "Ferrari a vita"

ROMA – Dopo le vittorie di Napoli e Inter oggi toccherà a Juventus e Milan cimentarsi nella terza giornata di Champions League: i bianconeri alle 21 ospitano il Maccabi Haifa gara da vincere a tutti i costi. Il Milan di Pioli invece, sempre alle 21, sfiderà il Chelsea a Londra. Dejan Stankovic è ormai a un passo dalla panchina della Sampdoria: l'accordo è praticamente raggiunto e mancano solo pochi dettagli da limare. Sarà lui il sostituto di Marco Giampaolo, esonerato domenica pomeriggio dopo la sconfitta casalinga contro il Monza (3-0). Intervista esclusiva del pilota della Ferrari Charles Leclerc al Corriere dello Sport oggi in edicola. Il monegasco guarda già alla prossima stagione: “La F1-75 ha ottime prestazioni ma abbiamo perso per strada punti preziosi. Verstappen? I Mondiali sono sempre meritati. Il 2022 scommessa vinta, ora il futuro”. Leclerc spera “in una donna in F.1 per merito, non per il messaggio” e manda un messaggio alla Ferrari: “Contratto a vita? E' il sogno dei piloti e io ne sarei felice”.