Juventus, Milan, Lazio e Roma: le ultimissime

La Juve batte il Maccabi, il Chelsea piega il Milan. Mourinho: "Dybala gioca". Sarri: "Volgio umiltà". L'Italvolley femminile si riscatta ai Mondiali

ROMA – La Juventus risorge in Champions e grazie al 3-1 sul Maccabi Haifa si rilancia e grazie al pareggio tra Benfica e Psg si tiene in corsa per la qualificazione e resta a -4 dalla vetta del girone. Sblocca Rabiot poco dopo la mezz'ora, raddoppio di Vlahvoic mentre David accorcia ma ancora Rabiot a 7' falla fine chiude il match con la rete del 3-1. Il Milan invece crolla a Londra contro il Chelsea, rossoneri sconfitti con un netto 3-0. "Paulo Dybala sta bene e gioca". Lo annuncia Josè Mourinho alla vigilia della sfida di domani contro il Real Betis in Europa League annunciando la presenza dell'argentino dal primo minuto. 'Umiltà' è una parola che Maurizio Sarri usò dopo la sfida col Midtjylland, persa malamente dalla sua Lazio. La stessa parola il tecnico biancoceleste l'ha utilizzata anche oggi nella conferenza stampa pre -Sturm Graz, terzo impegno in Europa League del club. Ascolta le news del pomeriggio