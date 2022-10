Roma, Lazio, Fiorentina e formula uno: le ultimissime

Le due romane impegnate in Europa League, la viola in Conference. Rinviate le decisioni Fia sul budget cap

ROMA – Romane impegnate oggi in Europa League la Roma alle 21 ospiterà il Betis Siviglia dell'ex laziale Luiz Felipe mentre alle 18.45 la Lazio sarà di scena in Austria contro lo Sturm Graz. Alle 21 la Fiorentina impegnata in trasferta contro l'Hearts in Conference league. La Federazione internazionale dell'automobile (Fia) ha rinviato al 10 ottobre, lunedì prossimo, la conclusione delle analisi finanziarie sul rispetto del budget cap da parte dei team della Formula 1, e solo allora procederà al rilascio dei certificati di conformità.