Juventus, Roma, Bologna e formula uno: le ultimissime

Notte agitata per Di Maria. Roma in ansia per Celik. Confronto duro a Bologba tra i tifosi e la squadra. Prime prove libere in Giappone

ROMA - Notte agitata per il centrocampista della Juventus Di Maria: la polizia ha sventato una rapina nella villa del Fideo in zona Gran Madre. La sicurezza privata dell’argentino ha sorpreso i ladri nel giardino e ha avvertito le forze dell’ordine che, dopo un inseguimento, hanno arrestato uno dei tre componenti in fuga della banda, che sarebbe specializzata in furti e rapine nelle ville. La Roma è in ansia per le condizioni di Celik ieri uscito dopo 4' contro il Betis in Europa League per un contrasto con Mancini: si parla di trauma distorsivo al ginocchio destro. Duro faccia a faccia a Bologna tra la squadra ed i tifosi: è durato mezz'ora il confronto ieri tra quindici esponenti della curva e tutta la squadra rossoblù, lo staff tecnico e anche alcuni dirigenti. Lo spagnolo Fernando Alonso (Alpine/Renault) ha dominato le prime prove libere del Gran premio di Suzuka, in Giappone.