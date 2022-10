Roma, Atalanta, Napoli e ciclismo: le ultimissime

Ascolta le news del momento in meno di due minuti

I giallorossi ospitano il Lecce, Gasperini all'esame Udinese mentre il Napoli sfida la Cremonese al Zini. Ganna entra nella storia

ROMA - Prosegue la 9\a giornata di serie : il Milan batte 2-0 la Juventus e aggancia la vetta della classifica. Vince anche l'Inter che supera il Sassuolo 2-1 al Mapei stadium e riparte, finisce 1-1 tra Bologna e Sampdoria. Oggi tocca alla Roma che alle 20.45 sfida il Lecce allo stadio Olimpico. Prima alle 12.30 Torino-Empoli, alle 15 Monza-Spezia, Salernitana-Verona ma spicca Udinese-Atalanta, mentre alle 18 Cremonese-Napoli. Domani sera Lazio di scena a Firenze. Filippo Ganna polverizza il record dell'ora e entra nella storia del ciclismo mondiale. Mai nessuno era riuscito a coprire la distanza di 56.792 km, che il campione di Verbania ha coperto in 60 minuti al velodromo di Grenchen, in Svizzera, riportando in Italia un primato che Francesco Moser fece suo nel 1984.