Italia, Verstappen, Nadal e Barcolana: le ultimissime

All'Europeo l'Italia pesca l'Inghilterra. Verstappen campione del Mondo per il secondo anno di fila. Nadal è diventato papà. Per la prima volta la regata è stata vinta

ROMA - E' andato in scena a Francoforte il sorteggio dei gironi dell'Europeo 2024 che si svolgerà il prossimo anno in Germania qualificata di diritto in quanto Paese ositante: L’Italia di Roberto Mancini sarà nel gruppo C e difenderà il titolo conquistato a Londra. Gli avversari degli azzurri saranno: Inghilterra, Ucraina, Macedonia e Malta. L'Europeo si giocherà dal 14 giugno al 14 luglio. Max Verstappen su red bull ha vinto il GP del Giappone e si laurea campione del mondo per la seconda volta in carriera. la Ferrari di Charles Leclerc infatti, che era arrivata seconda davanti alla red bull di Perez, è stata penalizzata di 5'' ed ha consegnato il mondiale all'olandese. Rafa Nadal è diventato papà. La moglie del tennista maiorchino ha dato alla luce il primo figlio della coppia. La barca statunitense Deep Blu, 85 piedi, ha vinto la 54/a Barcolana, per la prima volta con una donna al timone, Wendy Schmidt, col tempo di 57 minuti e 47 secondi. Ascolta le news della mattina