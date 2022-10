Roma, Napoli, Udinese e Ronaldo: le ultimissime

La Roma batte il Lecce. Poker del Napoli a Cremona. Pirotecnico pareggio tra Udinese e Atalanta. CR7 trova la rete numero 700

ROMA – La Roma vince 2-1 contro il Lecce e vola al quinto posto in classifica. Giallorossi avanti con Smalling il Lecce resta in 10' per il rosso ad Hjulmand che fa infuriare i pugliesi, in avvio di ripersa Dybala su rigore trova la rete del definitivo 2-1 ma l'argentino chiede subito il cambio per un guaio muscolare ed esce in lacrime. Il Napoli ha piegato per 4-1 la Cremonese in trasferta: la squadra di Spalletti ha centrato la quinta vittoria di fila in campionato, l'ottavo successo contando la Champions, ed è volato al comando della classifica. Finisce in parità il match tra le due sorprese di questo campionato Udinese e Atalanta nella gara disputata alla 'Dacia Arena'. Gli altri riusltati: 1-1 tra Torino ed Empoli, la Salernitana batte 2-1 il Verona, 2-0 del Monza sullo Spezia. Cristiano Ronaldo ha impiegato 15 minuti esatti dal suo ingresso in campo in Everton-Manchester United per trovare il 700° gol con i club della sua straordinaria carriera. Anche stavolta CR7 era partito dalla panchina, ma al 29' del primo tempo è subentrato a Martial e al 44' ha sfruttato al meglio l'assist di Casemiro per firmare il 2-1 per gli ospiti. Ascolta le news del pomeriggio