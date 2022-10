Allegri, Milan, Napoli e Brighenti: le ultimissime

Allegri: "Servono cuore e passione". Pioli perde De Ketelaere. Maradpona Jr: "Papà sarebbe orgoglioso del Napoli". E' morto a 90 anni Brighenti

ROMA - "Non dobbiamo più commettere certi errori: serve una partita di attenzione, cuore e passione": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della trasferta in Israele in Champions ocntro il Maccabi Haifa. Charles De Ketelaere non sarà a disposizione del Milan per il match di ritorno di Champions League a San Siro contro il Chelsea. L'attaccante belga non è al meglio per un risentimento muscolare e non ha svolto la rifinitura a Milanello insieme ai compagni. "Il Napoli è una squadra forte che impone il suo gioco e il suo ritmo dopo aver perso tanti giocatori importanti in estate. E sta giocando meglio rispetto all'anno scorso. Sì, questa squadra può arrivare fino in fondo. Papà sarebbe stato orgoglioso di questi ragazzi". A dichiararlo è Diego Armando Maradona Jr, figlio del Pibe de Oro, a margine della cerimonia di consegna dei Premi Scopigno e Pulici al Salone d'Onore del Coni. Il calcio piange Sergio Brighenti: e' morto questa notte, a 90 anni, l'ex attaccante di Inter e nazionale, nonche' tecnico dell'Italia al fianco di Azeglio Vicini. Ascolta le news della mattina