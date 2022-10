Lazio, Roma, Sampdoria e De Rossi: le ultimissime

La Lazio stende la Fiorentina 4-0. Attesa per i tempi di recupero di Dybala. Brutta tegola per la Samp. De Rossi ad un passo dalla panchina della Spal

ROMA – Inarrestabile Lazio che a Firenze coglie la quarta vittoria di fila ma soprattutto il terzo 4-0 consecutivo che consente alla squadra di Sarri di volare al terzo posto in classifica a meno 3 dal Napoli capolista. Successo meritato per i biancocelesti che, dopo anni, possono vantare la miglior difesa del campionato ed il secondo miglior attacco. Avvio sofferto per la Lazio ci pensa il solito Provedel a dire di no prima a Jovic e poi ad Ikoné ma da quel momento c'è solo la squadra di Sarri: Vecino mette in gol il corner di Zaccagni, poi lo stesso ex Verona batte ancora Terracciano di testa. Nel finale i gol di Luis Alberto e Immobile. Sospetta lesione, la Roma è costretta a fare a meno di Paulo Dybala. L'argentino è stato sottoposto all'ecografia al centro sportivo di Trigoria per verificare l'entità dell'infortunio al quadricipite femorale della coscia sinistra. Solo domani, a versamento riassorbito, la Roma e la Joya scopriranno la verità con la risonanza. Dybala spera di poter esserci tra tre-quattro settimane, giusto in tempo per poter disputare il suo primo derby della Capitale e poi potersi concentrare anche sul Mondiale in Qatar. Brutta tegola per la Sampdoria che perderà per quasi due mesi il difensore colombiano Jeison Murillo che si era infortunato sabato nella gara a Bologna. Gli accertamenti diagnostici effettuati in data odierna al calciatore hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale sinistro. La dirigenza della Spal ha scelto il suo nuovo allenatore, ovvero Daniele De Rossi. La società biancoazzurra, attualmente quattordicesima in Serie B con 9 punti conquistati in 8 giornate e reduce dalla sconfitta contro il Frosinone, ha deciso dunque di puntare sull'ex capitano e centrocampista della Roma per sostituire Roberto Venturato, per cui è arrivato l'esonero. Ascolta le news del pomeriggio