Juventus, Milan, Lazio e Roma: le ultimissime

La Juve cerca riscatto in Champions, il Milan ospita il Cheslea. Sarri si gode la sua Lazio. La Rom a è in ansia per Dybala

ROMA – La Juventus cerca riscatto in Champions dopo le delusioni del campionato. Bianconeri di scena in Israele contro il Maccabi alle 18.45. In campo anche il Milan che invece alle 21 ospita il Chelsea dopo il 2-0 rimediato a Londra. Le probabili formazioni. Lazio inarrestabile che vince anche a Firenze con un rotondo 4-0, a fine gara Sarri spende parole al miele per Immobile che con la rete numero 188 aggancia Del Piero, Gilardino e Signori: “E' speciale per l’atteggiamento oltre i numeri. Umile, disponibile. Capisco perché il popolo laziale sia innamorato di questo ragazzo. Questo è un gruppo, a prescindere dalle battute di arresto, che ti fa innamorare. Lavorano, ti vengono incontro. La mentalità va aggiustata un po’”. Il tecnico poi svela un retroscena legato al figlio di Maestrelli: “Ho detto a Massimo Maestrelli che il mio sogno prima di smettere è quello di allenare la Lazio al Flaminio intitolato al papà Tommaso”. In casa Roma cresce l'apprensione per le condizioni di Paulo Dybala che rischia un lungo stop. Confermata la lesione al bicipte femorale della coscia c'è da capire l'entità dell'infortunio: nell’ipotesi più accettabile, lesione di primo grado, Dybala potrebbe recuperare in tre-quattro settimane. Se si sale al secondo livello, i tempi si allungano e dunque se ne parlerebbe a gennaio dopo il Mondiale in Qatar.