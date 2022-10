Napoli, Inter, Juventus e pallavolo: le ultimissime

Il Napoli ospita l'Ajax, Inter al Camp Nou. Male Juve e Milan. Le azzurre del volley volano in semifinale al Mondiale

ROMA - Mercoledì di Champions per altre due italiane. Il Napoli ospiterà l'Ajax dopo il pesnate 6-1 inflitto all'amsterdam Arena mentre l'Intre di Inzaghi se la vedrà contro il Barcellona al Camp Nou. Disastro Champions per la Juve: la squadra di Allegri è stata sconfitta 2-0 ad Haifa dal Maccabi. i bianconeri sono in ritiro fino al derby di sabato, "Mi vergogno" le parole del presidente Agnelli. Non è andata meglio al Milan sconfitto 2-0 in casa dal Chelsea. L’Italia batte 3-1 (25-16, 25-22, 13-25, 25-16) la Cina ai quarti di finale del Mondiale di Olanda e Polonia e vola in semifinale (giocherà giovedì contro la vincente di Brasile-Giappone).