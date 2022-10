Serie A, Juventus, Milan e Casillas: le ultimissime

Mariani arbitra Torino-Juventus. Marchisio scuote i bianconeri. Chelsea e Psg vogliono Leao. Nuovo tweet di Casillas

ROMA - Designati gli arbitri della 10\a giornata di serie A: Maurizio Mariani come arbitro del Derby Torino-Juventus in programma sabato alle 18.00. Per Napoli-Bologna, domenica alle 18.00, designato Francesco Cosso. Infine la sfida di alta classifica Lazio-Udinese (domenica alle 15.00) è stata affidata a Colombo. Queste il resto delle designazioni: Empoli-Monza Rapuano; Atalanta-Sassuolo Marcenaro; Inter-Salernitana Sacchi; Spezia-Cremonese Manganiello; Verona-Milan Massa; Sampdoria-Roma Di Bello; Lecce-Fiorentina Massimi. La crisi della Juve, sull'orlo dell'eliminazione dalla Champions e ottava in campionato a -10 dalla vetta, è grave e un ex di lusso, Claudio Marchisio, incoraggia i bianconeri e difende Allegri: "A cosa serve in questo momento sparare sentenze e cercare a tutti i costi un colpevole? - scrive su Instagram - anche quando crediamo che nulla funzioni e tutto sembra compromesso, non dobbiamo mai scordarci chi siamo. Siamo caduti più e più volte, ma ci siamo sempre rialzati e ogni volta abbiamo scritto la storia". Il futuro di Rafael Leao è ancora tutto da decifrare, con il Milan che vuole a tutti i costi rinnovare il contratto in scadenza nel 2024 prima dei Mondiali in Qatar. Sulle tracce dell'ala portoghese, però, c'è da segnalare l'interesse di due top club a livello europeo: Chelsea e Psg. Dopo la bufera sui social per il tweet sul presunto coming out, Iker Casillas è tornato a postare sui social. L'ex portiere del Real Madrid, travolto dallo scandalo per le sue parole, è tornato a parlare attraverso i social, ironizzando proprio sull'episodio di qualche giorno fa. Casillas ha infatti pubblicato un semplice tweet, con scritto "Soy español" ("Sono spagnolo"), rifacendosi proprio al tweet che ha scatenato il caso sul suo coming out.