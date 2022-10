Inter, Napoli, Dybala e Sarri: le ultimissime

L'Inter ferma il Barcellona. Il Napoli vola agli ottavi. Vigilia di Europa League per Roma e Lazio. Nainggolan arrestato perché senza patente

ROMA - Pirotecnico 3-3 tra Barcellona e Inter al Camp Nou: Barca avanti con dembele, i nerazzurri la ribaktano con Barella e Martinez poi Lewandowski recupera. Gosens all'89' riporta avanti l'Inter ancora Lewandowski chiude i conti con il 3-3. ll Napoli invece si è qualificato per gli ottavi. I partenopei hanno battuto 4-2 l'Ajax e staccano il pass per gli ottavi di finale con due turni di anticipo. Il Napoli guida la classifica del gruppo a punteggio pieno, con 12 punti dopo quattro partite. Gli esami a cui è stato sottoposto Dybala hanno evidenziato e confermato una lesione al retto femorale sinistro. Il calciatore ha già iniziato il percorso di recupero e tra una o due settimane verrà valutato nuovamente per capire come procede la riabilitazione. Lo stop attualmente è intorno alle 4 settimane, ma le condizioni verranno valutate giorno dopo giorno. Viglia di Europa League intanto per la Roma domani di scena in Spagna contro il Betis, Mourinho torna su Dybala: “Gli infortuni? Ho imparato a pingere di meno”. Anche la Lazio domani ospiterà lo Sturm Graz in Europa League, Sarri torna sui tanti impegni in pochi giorni: “A me non piace preparare le partite in mezz'ora, il giorno prima della gara. Siamo costretti a far questo per giocare un mondiale in Qatar d'inverno...". Radja Nainggolan è stato fermato e arrestato dalla polizia. I fatti sono avvenuti in Belgio, ad Anversa, dove il giocatore si è trasferito lo scorso anno. Una pattuglia della polizia ha fermato il calciatore mentre guidava una Mercedes di sua proprietà. Secondo quanto svelato da nieuwsblad, l'ex di Roma, Inter e Cagliari non disponeva di una patente di guida valida. Ascolta le news del momento in meno di due minuti