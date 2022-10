Roma, Lazio, Fiorentina e Champions: le ultimissime

In Europa League Roma e Lazio obbligate a vincere. In Conference la Fiorentina sfida Hearts. In Champions Napoli agli ottavi, l'Inter sfiora l'impresa

ROMA – Giovedì di Europa League per le due romane: la Roma alle 18.45 cerca il colpaccio a Siviglia contro il Betis per non compromettere la qualificazione ai sedicesimi. Alle 21 sarà la volta della Lazio anche lei obbligata a vincere contro lo Sturm Graz per cercare la qualificazione da prima in classifica del girone. In Conference League la Fiorentina alle 18.45 ospita Herts a caccia della seconda vittoria di fila. In Champions il Napoli si è qualificato per gli ottavi grazie al 4-2 l'Ajax e stacca il pass per gli ottavi di finale con due turni di anticipo. Il Napoli guida la classifica del gruppo a punteggio pieno, con 12 punti dopo quattro partite. Pirotecnico 3-3 tra Barcellona e Inter al Camp Nou: Barca avanti con dembele, i nerazzurri la ribaktano con Barella e Martinez poi Lewandowski recupera. Gosens all'89' riporta avanti l'Inter ancora Lewandowski chiude i conti con il 3-3.