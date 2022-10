Juventus, Barcellona e Verona: le ultimissime

Allegri perde un'altra volta Di Maria e incassa la fiducia dei tifosi. Xavi furioso dopo il pari con l'Inter. Scelto il nuovo allenatore giallobù

ROMA - Una nuova lesione, uno nuovo stop forzato dopo quello subito in avvio di stagione. L’esperienza di Angel Di Maria con la Juventus appare piuttosto tortuosa: salterà le prossime cinque partite di campionato, e potrebbe tornare a disposizione per la sfida del 13 novembre in programma allo Stadium contro la Lazio. Gli ultrà bianconeri intanto contestano dopo la sconfitta in Champions League contro il Maccabi Haifa. E lo fanno con due striscioni apparsi la scorsa notte, e poi rimossi, sulle cancellate dell'Allianz Stadium di Torino. "Mister Allegri non dimetterti mai...chi rema contro non è degno di questa maglia" e "Agnelli vattene". Xavi non ha digerito il pari di ieri sera contro l'Inter che, a meno di clamorosi colpi di scena, costerà al Barcellona l'eliminazione dalla Champions per il secondo anno di fila. Il Verona ha affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Salvatore Bocchetti dopo l'esonero Gabriele Cioffi. Ascolta le news dell mattina