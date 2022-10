Lazio, Roma, Fiorentina e pallavolo: le ultimissime

Pareggiano entrambe le romane in Europa League. I viola travolgono Hearts. Delusione per l'Italvolley femminile

ROMA - Un pareggio amaro ma che tiene ancora vive le speranze di qualificazione da prima in un girone che, complice il pareggio tra Feyenoord e Midtjylland vede tutte le squadre a quota cinque punti in classifica. La Lazio fa 2-2 con lo Sturm Graz all’Olimpico, costretta a giocare l'intera ripresa in dieci per l’espulsione (generosa rivedendo le immagini) di Lazzari. A segno Pedro e Immobile che con 21 reti diventa il bomber biancoceleste più prolificio in Europa. La Roma pareggia 1-1 a Siviglia contro il Betis e resta a -6 dalla testa del giroen comandato proprio dalla squadra spagnola. Padroni di casa avanti con Canales poco dopo la mezz'ora, in avvio di ripresa Belotti trova la rete del definitivo pareggio. Tutto facile per la Fiorentina che in Conference League ha steso Hearts con un convincente 5-1. Sfuma il sogno finale per l'Italia. Le azzurre di Davide Mazzanti vengono sconfitte dal Brasile nella semifinale dei mondiali di pallavolo femminile. La nazionale sudamericana si è infatti imposta 3-1. Ascolta le news del pomeriggio