Immobile, Juventus, Napoli e ciclismo: le ultimissime

Immobile supera Inzaghi. Retroscena Juventus. Napoli da record. Primo oro nel ciclsimo su pista

ROMA – Ancora un record per Ciro Immobile: grazie alla rete che ha sbloccato il match contro lo Sturm Graz, poi finito 2-2, l'attaccante ha segnato la rete numero 21 in Europa con la maglia biancoceleste. Staccato Simone Inzaghi, così Re Ciro diventa il miglior marcatore europeo della storia laziale. Un grande ed ennesimo traguardo. Retroscena Juventus: dopo la disfatta in Champions contro il Maccabi ad Haifa Allegri aveva annunciato che al ritorno a Torino il gruppo sarebbe rimasto in clausura al JHotel. Una volta atterrati a Caselle però il cambio di programma: gran parte dello spogliatoio infatti sarebbe stata contraria alla decisione dell’allenatore, non ritenendola il rimedio migliore per la situazione. Tutti a casa mercoledì sera e via al ritiro da ieri. Il Napoli è l'unica a comandare il proprio campionato da imbattuta e il proprio gruppo di Champions a punteggio pieno. Nessuno come gli azzurri, neanche il Bayern, il Bruges, il City e il Real: ovvero, le altre quattro già qualificate agli ottavi con due turni d'anticipo proprio come gli azzurri. Le azzurre dell'inseguimento hanno vinto la medaglia d'oro ai mondiali di ciclismo su pista, conquistando la quarta medaglia per l'Italia nella manifestazione in corso vicino a Parigi.