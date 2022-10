Napoli, Mourinho, Lineker e Maradona: le ultimissime

Le condizioni di Anguissa. Il tecnico della Roma attacca la Uefa. L'appello ai calciatori gay dell'ex nazionale. All'asta il pallone di Argentina-Germania

ROMA - Il Napoli perde Frank Anguissa. I timori relativi all'infortunio subito dal centrocampista camerunese durante la partita di Champions League contro l'Ajax si sono rivelati fondati, come rivelato dall'esito degli esami strumentali ai quali è stato sottoposto il giocatore stamani: "Anguissa ha riportato l'elongazione del muscolo semitendinoso della coscia destra" si legge in una nota. Nessuna lesione, quindi, per il giocatore. da stabilire i tempi di recupero. José Mourinho, allenatore della Roma, accetta il verdetto del campo con un sorriso: il pareggio contro il Betis al Villamarín, costringerà la sua squadra a vincere le ultime due gare per qualificarsi alla fase successiva di Europa League: "E' stata una partita con tanto pressione. Sembrava un'eliminazione diretta perché se avessimo perso eravamo fuori competizione. Il pareggio per noi è stato un vero toccasana”. Poi l'attacco alla Uefa: "Fra un po’ arriveranno tutti gli squali che avranno fallito in Champions League sembrerà loro una gran cosa perché a quel punto diventeranno i favoriti della competizione". Gary Lineker, icona del calcio inglese, in una intervista al 'Daily Mirror' rivela di essere a conoscenza di un paio di giocatori gay della Premier League. "Sarebbe fantastico se uno o due di loro facessero coming out durante la Coppa del Mondo. So per certo che alcuni sono stati molto vicini dal farlo e l'hanno meditato. Ce ne sono un paio che conosco, ma ovviamente non spetta a me dire chi sono", ha dichiarato l'ex attaccante dell'Inghilterra a poco più di un mese dal Mondiale in Qatar. Ben trentasei anni dopo il Mondiale di calcio in Spagna si è venuto a sapere che l’arbitro della sfida tra Argentina e Inghilterra in cui Maradona segnò di mano la rete della vittoria, il tunisino Ali Bin Nasser, oggi 78enne, conserva il pallone originale di quel match, neppure troppo gelosamente avendo comunicato l’intenzione di venderlo all’asta dalla quale potrebbe arrivare a guadagnare oltre 3 milioni di sterline. Ascolta le news della mattina