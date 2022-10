Sampdoria, Milan, De Rossi e Vidal: le ultimissime

Stankovic affronta Mourinho: "Sarà emozionante". Pioli: "Verona gara tosta". De Rossi pronto all'esordio con la Spal. Virale un video di Vidal

ROMA - "L'ho sentito. Mi ha chiamato in video. Porto grandissimo rispetto verso l'allenatore e la persona. Lui ha mille panchine, per me sarà la prima a Marassi". Così il tecnico della Sampdoria Dejan Stankovic durante la conferenza stampa di presentazione allo stadio Luigi Ferraris parlando di Josè Mourinho, tecnico della Roma, prossimo avversario dei blucerchiati lunedì sera. "La trasferta di Verona è sempre difficile da preparare perché ogni volta affrontiamo una squadra molto fisica, intensa e difficile da superare che davanti al suo pubblico si esalta". Così il tecnico del Milan Stefano Pioli in un'intervista alla Lega Serie A parlando, tra i tanti argomenti trattati, anche del prossimo avversario dei rossoneri, impegnati domenica al Bentegodi. "Questi giorni sono stati perfetti, ma ora si comincia con le partite e salirà lo stress: dovrò fare delle scelte che in vita mia non ho mai fatto, cioè chi far giocare, mettere fuori qualcuno che è una cosa che mi dà fastidio, ma se voglio fare questo lavoro mi ci devo abituare". Così il nuovo tecnico della Spal, Daniele De Rossi, alla vigilia dell'esordio con il Cittadella. Arturo Vidal ha commosso il Brasile in un momento difficilissimo della sua vita. Il 35enne centrocampista ha perso in questi giorni il padre Erasmo ma ha deciso di non viaggiare in Cile, per restare invece con i compagni del Flamengo impegnati a preparare l'andata della finale di Coppa del Brasile sul campo del Corinthians. Si è così collegato in video e durante la cerimonia è scoppiato in lacrime, un vidoe che è prsto diventato virale. Ascolta le news del pomeriggio