Milan, Napoli, Lazio e Inter: le ultimissime

Il Milan è terzo. Spalletti batte il Bologna e torna in vetta. L'Udinese ferma la Lazio che è in ansia per Immobile. I nerazzurri supeano la Salernitana

Il Napoli di Luciano Spalletti supera per 3-2 il Bologna di Thiago Motta e si riprende il primo posto in classifica a +2 sull'Atalanta, vittoriosa il giorno prima contro il Sassuolo in uno degli anticipi della decima giornata di Serie A. Pareggio a reti inviolate tra Lazio e Udinese ma in casa biancoceleste sono ore d'ansia per Ciro Immobile Lazio finito ko poco prima della mezz'ora nel match contro l'Udinese per un risentimento al flessore della coscia sinistra. L'Inter vince con merito ed il punteggio sarebbe potuto essere più ampio contro una Salernitana che ha potuto opporre poco allo strapotere tecnico nerazzurro. Sblocca Martinez al 12' del primo tempo, nella ripresa Barella chiude i conti e regala tre punti ai nerazzurri che dunque superano la Juventus e salgono al settimo posto dietro alla Roma.