Roma, Fiorentina. Immobile e Liverpool: le ultimissime

Roma a Marassi contro la Sampdoria. Fiorentina a Lecce. Ansia per le condizioni di Immobile. Il Liverpool mette fine all'imbattibilità del City

ROMA - Si chiude oggi la 10ª giornata del campionato di serie A. La Roma alle 18.30 sarà di scena a Marassi contro la Sampdoria mentre nel posticipo la Fiorentina sfida il Lecce al Via del Mare. La Lazio è in ansai per Ciro Immobile che contro l'Udinese è uscito per un “risentimento muscolare alla coscia sinistra” la prima diagnosi dello staff medico biancoceleste: esami tra domani e mercoledì. Un primo grado rischierebbe di tenerlo fuori 20 giorni. Il derby si giocherà il 6 novembre, a 21 giorni esatti dal ko (ieri era il 16 ottobre). Un secondo grado costringerebbe Immobile a chiudere il 2022. Il Liverpool ha messo fine all'imbattibilità stagionale del Manchester City con un gol di Mohamed Salah a 14 minuti dalla fine che ha dato ai Reds la vittoria nel big match di Premier League giocato ad Anfield.