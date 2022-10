Lazio, Juventus, Bayern Monaco e Gasperini: le ultimissime

Sarri: "Restiamo all'Olimpico". Allegri perde Bremer. Infortunio muscolare per Sané. Gasperini: "Non puntiamo allo scudetto"

ROMA - Un incontro operativo con Maurizio Sarri, Milinkovic-Savic e Igli Tare per affrontare immediatamente la questione campo dello stadio Olimpico. Stamattina i dirigenti di Sport e Salute guidati dal direttore generale Diego Nepi si sono presentati a Formello dopo lo sfogo dell'allenatore biancoceleste sul terreno di gioco al termine di Lazio-Udinese. "Non andremo a giocare da nessun'altra parte - ha premesso Sarri -. Risolviamo insieme il problema dell'Olimpico". E' stata tracciata una road map di interventi che parte questa settimana, proseguirà a novembre e guarda anche al prossimo anno. Circa 20 giorni per il pieno recupero di Bremer. E' la prognosi dopo gli esami diagnostici effettuati questa mattina al J Medical che hanno evidenziato, per il difensore brasiliano della Juventus, una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il Bayern Monaco dovrà fare a meno di Leroy Sanè. Il 26enne attaccante tedesco, di origini senegalesi, ha riportato uno strappo muscolare nella parte posteriore della coscia sinistra durante la vittoria casalinga per 5-0 contro il Friburgo di ieri sera. "Noi in lotta per lo scudetto? Il mondo del calcio spinge in altre direzioni, magari verso squadre che hanno più seguito. Sembra il primo requisito necessario per competere: non il calcio, ma il numero dei tifosi. Noi, con le nostre risorse, non possiamo dire che lotteremo per lo scudetto". Così il tecnicio dell'atalanta Gasperini a Radio Rai. Ascolta le news della mattina