Benzema, Mourinho, Milan e Coppa Italia: le ultimissime

Benzema vince il Pallone d'Oro. Mourinho: "Soddisfatto della Roma". Il Milan fa incetta di premi al Gran Gala Aic. De Rossi sogna di affrontare il suo passato

ROMA - La 66ma edizione del Pallone d'Oro: come ampiamente preannunciato a vincere il premio assegnato da France Football è stato Karim Benzema. Al secondo posto Sadio Mané, terzo Kevin De Bruyne, poi Lewandowski, Salah e Mbappé. "È un sogno, sono cresciuto con questo sogno - le parole di Benzema - era la mia motivazione. Ho avuto due modelli nella vita, Zidane e Ronaldo". La decima di Serie A ieri due i posticipi. La Roma ha battuto a Genova la Samp con un rigore di Pellegrini e scavalcando Lazio e Udinese ora è quarta da sola. Il Lecce pareggia in casa 1-1 con la Fiorentina. Sorride il tecnico giallorosso Mourinho: "È una vittoria importantissima, penso anche meritata e sono molto felice, anche di capire che una squadra che mi piace tanto, con un allenatore che è un fratello piccolo, sono convinto che torneremo qui anche il prossimo anno. Una squadra compatta e che lotta come loro non andrà in B". La grande festa del calcio celebra il Milan campione d'Italia. Al Gran Galà del calcio la squadra di Pioli fa incetta di premi. Torna la Coppa Italia con i sedicesimi di finale. Oggi sono due le gare in programma. Si inizia con Genoa-Spal (ore 18), con la possibilità di Daniele De Rossi di affrontare la sua Roma agli ottavi in caso di successo sui rossoblù, e con Torino-Cittadella (ore 21). Chi vince, al turno successivo affronterà il Milan di Stefano Pioli. E i granata vogliono mettersi alle spalle la sconfitta nel derby con la Juventus.